В Зауралье медсестра украла лекарства для ВИЧ-инфицированных на 3 млн рублей

11:26 | 18.12.2018

Фото пресс-службы УМВД России по Курганской области

Следственные органы зауральского УМВД России завершили расследование уголовного дела о присвоении дорогостоящих лекарств сотрудницей одного из медицинских центров Кургана на общую сумму свыше 3 миллионов рублей.



Преступление выявили оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции во взаимодействии с представителями Минздрава России.



Как уточнили в пресс-службе региональной полиции, медицинская сестра центра, имея доступ к препаратам, похитила более 400 упаковок дорогостоящего лекарства для ВИЧ-инфицированных и больных гепатитом В и С. При выдаче препаратов пациентам в учетных документах она указывала ложные сведения о выданных лекарствах.



При обыске в помещениях, принадлежащих ее родственникам, оперативники обнаружили и изъяли большую часть похищенных медикаментов. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.