На центральной площади Кургана включили новогоднюю иллюминацию

11:11 | 18.12.2018

Фото пресс-службы администрации Кургана

Вечером 17 декабря на центральной площади Кургана подключили новогоднюю иллюминацию на главной городской елке, деревьях и на фасаде здания кинотеатра «Россия». Об этом информирует администрация областного центра.



С этого дня световое оформление на площади будет включаться каждый вечер и функционировать до 23 часов, а также в период с 6 до 8 часов утра. По словам сити-менеджера Андрея Потапова, такой режим работы выбран для того, чтобы в ночные часы не доставлять неудобств жителям близлежащих домов.



Началась уборка площади от ледяных сколов, оставшихся после резки фигур. Одновременно с этим начнется монтаж подсветки, которую подведут к каждой ледяной фигуре. Фигуры начнут «зажигать» постепенно. Ближе к празднику будут включены и световые фонтаны у близлежащих домов.