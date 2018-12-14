Главный финансист Курганской области потеряла свою должность

10:57 | 18.12.2018

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Вице-губернатора и начальника Финансового управления Курганской области Елену Лукашук понизили в должности. Как сообщается на сайте регионального правительства, чиновница переведена на пост первого заместителя начальника данного ведомства.



Исполняющим обязанности заместителя губернатора и главного финансиста назначен Константин Ермаков. Ранее Константин Юрьевич занимал должность первого заместителя Финансового управления региона.



Напомним, с марта 2016 года на Лукашук было возложено исполнение обязанностей вице-губернатора и начальника Финансового управления Курганской области. В мае ее утвердили на этот пост.