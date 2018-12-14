450 тысяч зауральцев имеют статус «электронного гражданина»

15:54 | 17.12.2018

В Курганской области статус «электронного гражданина» имеют почти 450 тысяч жителей региона. Такие статистические данные приводит уральский филиал «Ростелекома», подводя итоги девятилетней работы Единого портала государственных услуг РФ.



За 2018 год жители региона заказали более 230 тысяч услуг в электронном виде, что в три с половиной раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.



Топ-5 популярных у жителей региона госуслуг:

- получение информации о состоянии индивидуального лицевого счета в Пенсионном фонде;

- регистрация автомототранспортного средства, ранее не зарегистрированного в ГИБДД;

- получение водительского удостоверения после прохождения профессионального обучения на право управления транспортными средствами;

- получение справки о наличии или отсутствии судимости;

- получение паспорта нового поколения гражданином РФ.



Напомним, распоряжением Правительства РФ ПАО «Ростелеком» назначен единственным исполнителем по выполнению работ по развитию инфраструктуры электронного правительства, проводимых в рамках реализации госпрограммы «Информационное общество (2011–2020 годы)».