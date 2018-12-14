Компания молодых курганцев заблудилась ночью в зимнем лесу. Спасатели искали их более 3 часов

14:21 | 17.12.2018

Курганские спасатели отыскали в ночном лесу пятерых заблудившихся молодых людей. Поиски продолжались три с половиной часа, рассказали в региональном УРТЗН. Обнаружить компанию удалось благодаря связи с ними по мобильному телефону.



Первый вызов о помощи на пульт диспетчера областной поисково-спасательной службы был зафиксирован 17 декабря в 02:30. Звонившие просили отыскать их в ночном лесу, указав, что находятся примерно на 10-м километре тюменской трассы, уточнили в управлении. Прибывшие на место пятеро спасателей дежурной смены увидели на дороге такси. Таксист пояснил, что около 24 часов привез сюда двоих мужчин и женщину, которые попросили его подождать их, а сами отправились в лес.



Спасателям пришлось в кромешной темноте и на морозе вести поиск молодых людей. Лишь через три с половиной часа они обнаружили девушку и парня. Первый звонок на пульт диспетчера службы поступил именно от них, но вскоре у пары разрядились телефоны. Между тем спасатели продолжали вести переговоры по сотовому с двумя мужчинами и женщиной, которые приехали на такси. К счастью, они оказались неподалеку.



«Обогрев замерзших людей, осмотрев и убедившись, что в медицинской помощи они не нуждаются, спасатели доставили пятерых курганцев до города, — рассказали в пресс-службе УРТЗН по Курганской области. — Что делали эти люди ночью в лесу, им выяснить не удалось».