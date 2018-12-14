Хотел позлить бывшую жену. Зауралец «заминировал» магазин рядом с домом благоверной

13:53 | 17.12.2018

Сотрудники УФСБ и УМВД России по Курганской области задержали ранее судимого жителя города Петухово, который 4 декабря передал по телефону ложное сообщение о готовящемся взрыве в местном магазине «Всё для рыбалки». Как выяснилось позже, 25-летний молодой человек освободился из мест лишения свободы только этим летом.



«Он пояснил, что преступление совершил из ревности. Торговый объект примыкает к жилому дому, где проживает его бывшая супруга, и лжеминированием «шутник» намеревался доставить неприятности в первую очередь жене», — рассказали в пресс-службе УФСБ России по Курганской области.



Только за месяц на зауральца завели четыре уголовных дела. На его счету не только ложное сообщение о терроризме, но и истязание, угроза убийством и разбой. Районный суд заключил петуховца под стражу.



В УФСБ напоминают, что за анонимные террористические угрозы с причинением ущерба на сумму свыше 1 млн рублей преступникам грозит от 3 до 5 лет лишения свободы либо штраф в размере до 700 тысяч рублей. За звонки, дестабилизирующие деятельность органов власти, предусмотрены санкции до 1 млн рублей либо лишение свободы на срок от 6 до 8 лет. Если в результате анонимной угрозы погиб человек или наступили иные тяжкие последствия, виновному грозит от 8 до 10 лет заключения либо штраф до 2 млн рублей.