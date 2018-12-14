СК начал проверку по факту попытки суицида 13-летней девочки в Кургане

11:30 | 17.12.2018

Следственный отдел по городу Курган регионального СУ СКР начал проверку по факту попытки суицида 13-летней девочки. Напомним, школьница хотела спрыгнуть с крыши четырехэтажного заброшенного здания в микрорайоне Рябково днем 13 декабря. Подростка спасли прибывшие на место сотрудники МЧС.



Как уточнили в управлении, сразу же после поступления сообщения об инциденте была организована доследственная проверка, в рамках которой будут установлены все обстоятельства произошедшего.



«В настоящее время следователи опрашивают очевидцев, изучают личность школьницы, круг ее общения, интересы и увлечения, условия жизни и воспитания, а также выясняют причины данного поступка», — рассказали в пресс-службе СУ СКР по Курганской области.



Кроме того, в рамках процессуальной проверки будет дана правовая оценка работе должностных лиц органов системы профилактики по ст. 293 УК РФ (халатность).