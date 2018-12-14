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Курган: новости дня


 

11:05 | 17.12.2018

Фото пресс-службы губернатора Курганской области

Вадим Шумков поручил учитывать обращения граждан при составлении планов по ремонту дорог

Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков поручил учитывать обращения граждан при составлении планов по ремонту дорог в муниципальных образованиях региона. Об этом он заявил на заседании проектного комитета при рассмотрении региональной программы по исполнению нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», уточнили в пресс-службе главы области.

Предложения от зауральцев будут собирать главы городов и районов, а затем направлять их в Департамент строительства, госэкспертизы и ЖКХ. Вадим Шумков также отметил, что при принятии решения о ремонте дороги в каждом конкретном населенном пункте нужно учитывать наличие рядом социально значимых объектов, улицы, по которым проезжает наибольшее число жителей.

В 2019 году Курганская область из федерального бюджета на ремонт и строительство дорог получит 1,7 млрд рублей. Всего за шесть лет реализации нацпроекта и региональной программы «Дорожная сеть и общесистемные меры развития дорожного хозяйства» в регионе планируют отремонтировать 1310 км дорожного полотна.

«Мы не сможем сразу отремонтировать все дороги, но будем стараться над этим работать, — сказал глава региона. — За 6 лет мы существенно обновим дорожную сеть, будем заходить в каждый район, в каждый город. И жители должны активно в этом участвовать, доносить свою позицию до глав муниципальных образований».

Вадим Шумков еще раз акцентировал внимание чиновников на необходимости применять системный подход при обустройстве в рамках программы «Формирование комфортной городской среды», разработать единые стандарты для малых архитектурных форм, бордюров. Регион в 2019 году получит из федерального бюджета на обустройство дворов и общественных пространств около 255 млн рублей.

© «Вечерние Ведомости»

 


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