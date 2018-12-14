11:05 | 17.12.2018

Фото пресс-службы губернатора Курганской области

Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков поручил учитывать обращения граждан при составлении планов по ремонту дорог в муниципальных образованиях региона. Об этом он заявил на заседании проектного комитета при рассмотрении региональной программы по исполнению нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», уточнили в пресс-службе главы области.



Предложения от зауральцев будут собирать главы городов и районов, а затем направлять их в Департамент строительства, госэкспертизы и ЖКХ. Вадим Шумков также отметил, что при принятии решения о ремонте дороги в каждом конкретном населенном пункте нужно учитывать наличие рядом социально значимых объектов, улицы, по которым проезжает наибольшее число жителей.



В 2019 году Курганская область из федерального бюджета на ремонт и строительство дорог получит 1,7 млрд рублей. Всего за шесть лет реализации нацпроекта и региональной программы «Дорожная сеть и общесистемные меры развития дорожного хозяйства» в регионе планируют отремонтировать 1310 км дорожного полотна.



«Мы не сможем сразу отремонтировать все дороги, но будем стараться над этим работать, — сказал глава региона. — За 6 лет мы существенно обновим дорожную сеть, будем заходить в каждый район, в каждый город. И жители должны активно в этом участвовать, доносить свою позицию до глав муниципальных образований».



Вадим Шумков еще раз акцентировал внимание чиновников на необходимости применять системный подход при обустройстве в рамках программы «Формирование комфортной городской среды», разработать единые стандарты для малых архитектурных форм, бордюров. Регион в 2019 году получит из федерального бюджета на обустройство дворов и общественных пространств около 255 млн рублей.