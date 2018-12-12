В Кургане 13-летняя девочка пыталась спрыгнуть с крыши заброшенного здания

16:50 | 14.12.2018

В курганском поселке Рябково 13-летняя девочка пыталась спрыгнуть с четырехэтажного заброшенного здания. Подростка спасли благодаря оперативной и профессиональной работе спасателей.



По данным регионального ГУ МЧС России, сообщение о том, что ребенок находится на краю крыши, поступило 13 декабря в 12:59. Уже в 13:02 спасатели прибыли на место происшествия. На слова сотрудников экстренных служб девушка не реагировала.



«Начальник пожарно-спасательной части № 3 Василий Буров принял решение действовать. Он поднялся на крышу и, сняв обувь, бесшумно подошел сзади, сдернул девочку с карниза на кровлю. Подростка передали медицинскому персоналу и сотрудникам полиции», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Курганской области.



Всего на месте происшествия работали 21 человек и 6 единиц техники.