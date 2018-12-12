В Курганской области утвержден прожиточный минимум за III квартал 2018 года

16:37 | 14.12.2018

Правительство Курганской области на сегодняшнем заседании утвердило величину прожиточного минимума за III квартал 2018 года. Рост к предыдущему кварталу составил 52 рубля.



Итак, в расчете на душу населения прожиточный минимум составит 9782 рубля. Для трудоспособных граждан он установлен в размере 10 445 рублей, для пенсионеров — 8087 рублей, детей — 10 289 рублей.



Величина прожиточного минимума не является показателем доходов населения, а применяется в качестве расчетного критерия для определения права на получение мер социальной поддержки.