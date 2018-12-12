Суд вынес приговор курганцу, который забил до смерти жену и ее 5-летнего сына

15:24 | 14.12.2018

Фото из материалов уголовного дела/kurgan.sledcom.ru

Курганский областной суд вынес приговор по делу о жестоком бытовом убийстве женщины и ее 5-летнего ребенка в поселке Увал. Отец семейства получил за совершенное преступление 19 лет лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает региональное СУ СКР.



Следствием и судом установлено, что 17 февраля пьяный муж на почве бытовой ссоры сначала жестоко избил супругу, а потом добил ее деревянной битой. Очевидцем расправы над матерью стал 5-летний мальчик. Мужчина расправился и с ребенком. После он продолжил распивать спиртное. Старший сын, вернувшись домой из школы, обнаружил мать и брата без признаков жизни.



Приговор не вступил в законную силу.