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Курган: новости дня


 

14:12 | 14.12.2018

Фото УРТЗН Курганской области

В Зауралье LADA Granta на полной скорости влетела в грузовой тягач Mercedes-Benz

В Кетовском районе ночью 14 декабря на 247-м км трассы «Иртыш» в дорожной аварии погиб 21-летний водитель. На автомобиле LADA Granta молодой человек на полной скорости въехал в переднюю ось грузового тягача Mercedes-Benz с прицепом. От удара кузов легковушки сильно деформировало, водитель погиб на месте.

«Дежурная смена спасателей, прибывшая на место аварии, в считаные секунды развернула гидроинструмент, — рассказали в УРТЗН Курганской области. — Чтобы извлечь тело водителя LADA, спасателям пришлось разобрать часть автомобиля. Работы продолжались более получаса».

© «Вечерние Ведомости»

 


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