В Курганской области раздавили спецтехникой более тонны санкционных яблок

11:21 | 14.12.2018

Фото: www.rsn-kurgan.orbitel.ru

Управление Россельхознадзора по Курганской области отчиталось об утилизации 1303 кг санкционных яблок с помощью спецтехники. Сотрудники ведомства вместе с Тюменской таможней изъяли партию фруктов при ввозе ее из Казахстана на территорию России.



Нелегально ввезти в страну яблоки неизвестного происхождения пытался гражданин Республики Киргизии. На коробках отсутствовала маркировка с информацией о происхождении данной продукции. К тому же в ходе проверки документов выяснилось, что продукция не прошла фитосанитарный карантинный контроль. Не нашли и фитосанитарного сертификата, что является прямым нарушением порядка ввоза данной продукции.



В отношении перевозчика груза составлен административный материал по ст. 10.2 КоАП РФ «Нарушение порядка ввоза и вывоза подкарантинной продукции». Статья предусматривает наложение штрафа на граждан от 300 до 500 рублей, на должностных лиц — от 500 до 1000 рублей, на юридических лиц — от 5000 до 10 000 рублей.