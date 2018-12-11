Новогодняя елка на площади Кургана простоит до февраля

18:12 | 13.12.2018

Главная городская елка на Центральной площади Кургана будет радовать горожан и гостей областного центра до 6 февраля, елки возле «Спутника» и «Современника» — до 19 января. Такая информация была озвучена на сегодняшнем заседании оргкомитета по подготовке города к празднику.



Строительство ледового городка подрядчик должен завершить по контракту до 22 декабря. Сити-менеджер Андрей Потапов попросил по возможности сократить сроки. При этом он подчеркнул, что не должно пострадать качество исполнения ледяных сооружений и фигур. Также он распорядился установить возле детских горок информационные плакаты о правилах поведения на аттракционах, добавили в мэрии.



На площади уже установили детские аттракционы из ЦПКиО, которые будут открыты для посетителей после окончания всех запланированных работ. Продолжается и украшение главной городской елки.



Возле «Современника» праздничная елка уже смонтирована и украшена, рабочие трудятся над изготовлением двух детских горок. На площадке рядом со «Спутником» в ближайшие дни только начнут устанавливать елки.



Напомним, в 2018 году впервые в городе будут работать сразу три площадки: на центральной площади, а также в Заозерном жилом массиве и микрорайоне Рябково.