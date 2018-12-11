В Кургане активист поджег Конституцию РФ на крыльце здания ФСБ. На молодого человека завели дело

Курганский активист и оппозиционер Ярослав Лобанов в знак протеста поджег Конституцию РФ в день ее 25-летия на крыльце здания регионального управления ФСБ. Молодого человека задержали вместе с журналистом, который снимал акцию. Уже известно, что на активиста завели дело об административном правонарушении.Акцию 20-летний курганец устроил 12 декабря в половине седьмого вечера. Он взял и поджег одно из изданий высшего нормативного правового акта государства на крыльце здания ведомства. «Обращаюсь к ФСБ: если вы боитесь признаться людям, что Конституции для вас давно не существует, то это сделаю я. Сожгу ее прямо у вас на глазах, чтобы вас каждый раз не тыкали ею, когда обнаруживали бы очередные следы побоев или шокера», — написал Лобанов в Telegram-канале «Ратующий».Сотрудники управления задержали молодого человека. «Затолкнули в здание, ногой ударили», — прокомментировал он в Telegram. Вместе с ним задержали и журналиста Znak.com Никиту Телиженко, который пришел для освещения одиночной акции как представитель СМИ. О ней Лобанов сообщил ему заранее. В отделе полиции № 1 их продержали 4 часа, а потом отпустили.В отношения Ярослава принято решение о возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ «Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования». Идет расследование. Молодому человеку грозит наложение административного штрафа в размере от 10 тысяч до 20 тысяч рублей или обязательные работы на срок до 40 часов.