Шадринец преследовал вора новогоднего подарка на машине, вернул в магазин и сдал полиции

15:08 | 13.12.2018

Житель Шадринска помог полицейским задержать подозреваемого в грабеже в магазине по улице Михайловской. Случайный свидетель происшествия устроил настоящую погоню за вором.



По информации пресс-службы УМВД России по Курганской области, грабитель зашел в магазин за продуктами, но денег у него не оказалось. На прилавке у кассы он схватил сладкий новогодний подарочный набор и выбежал из торгового павильона.



Другой покупатель не растерялся и ринулся за ним. Он преследовал вора на личном автомобиле, догнал его в близлежащих дворах и отвез обратно в магазин, где удерживал до приезда сотрудников полиции. Похищенные сладости беглец выбросил в мусорный контейнер.



Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.