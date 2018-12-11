В Кургане дело крупного подпольного торговца нелегальным алкоголем дошло до суда

14:54 | 13.12.2018

В Кургане в суд направлено уголовное дело крупного подпольного торговца паленым алкоголем. Чтобы не попасться на преступлении, 53-летний местный житель продавал спиртное только надежным и проверенным покупателям.



На арендованном им складе в промышленной зоне города оперативники обнаружили и изъяли 36 тысяч 728 бутылок спиртного, стоимость которой превысила 7 миллионов рублей, рассказали в пресс-службе УМВД России по Курганской области.



При осмотре упакованного в коробки алкоголя, полицейские обнаружили, что водка популярных торговых наименований была с поддельными марками. А позже экспертиза установила, что часть алкоголя не соответствовала требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.



Фигуранту предъявлено обвинение в приобретении, хранении, сбыте алкоголя, не отвечающей требованиям безопасности и с использованием поддельных федеральных акцизных марок в особо крупном размере, а также незаконном предпринимательстве.