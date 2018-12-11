Шумков открыл в поселке Варгаши, откуда он родом, 3D-кинотеатр

Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков 12 декабря лично принял участие в торжественном открытии в поселке Варгаши обновленного и современного кинозала в ДК «Современник» в формате 3D. Напомним, глава региона родом из Варгашинского района.Оборудование для кинозала в этом году выделили из федерального бюджета при поддержке Минкультуры РФ в 5 млн рублей, уточнили в пресс-службе губернатора. Еще один обновленный кинозал в ближайшее время откроют в селе Частоозерье.Вадим Шумков на открытии отметил, что это удачный пример того, как небольшое финансирование меняет жизнь большого количества людей в районном центре.«В Варгашах есть несколько примеров, как взаимодействие областной, местной власти и предприятий дает плоды, — продолжил врио губернатора. — Мы в будущем году сделаем ремонт районной больницы, отремонтируем детский сад, 25 млн рублей финансирования уже предусмотрели, кроме того, договорились, что сделаем несколько дорог. Конечно, эту работу будем продолжать не только в Варгашах, но и в других районных центрах».