Курганский парламент вернул молодым педагогам подъемные пособия

17:16 | 12.12.2018

Курганская городская дума приняла решение введении выплат единовременного подъемного пособия в размере 50 тысяч рублей молодым специалистам муниципальных образовательных организаций областного центра. Решение вступит в силу с 1 января 2019 года.



Подъемное пособие будет предоставляться за счет средств бюджета города. Его обладателем может стать педагогический работник не старше 35 лет, окончивший по очной форме обучения государственную образовательную организацию высшего профессионального или среднего профессионального образования, уточнили в мэрии.



Пособие выплатят молодым специалистам, которые впервые заключили трудовой договор (на срок не менее 3 лет) с муниципальной образовательной организацией города в течение 3 лет после окончания обучения. Получить выплату могут и педагоги, работающие по специальности в течение 3 лет после учебы по последнему месту работы.