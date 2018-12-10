Курган: новости дня
17:04 | 12.12.2018
Бюджет Кургана, вызвавший замечания у прокурора, прошел первое чтение в парламенте
Об основных характеристиках бюджета доложил начальник Департамента финансов и имущества Игорь Зворыгин. Общий объем доходов в 2019 году планируется в сумме 7 млрд 524 млн рублей. Собственные доходы — в сумме 4 млрд 403 млн рублей. При этом они должны увеличиться на 1,5 млрд рублей, то есть на 27 % по сравнению с текущим годом. «Хотя бы в двух словах объясните, от чего такое серьезное увеличение доходной части произошло? — спросил депутат Яков Сидоров докладчика. Чиновник ответил, что рост произошел за счет запланированных средств от аренды и продажи земельных участков.
Расходы ожидаются в сумме 7 млрд 964 млн рублей. Общая сумма трат на социальную сферу запланирована в размере 5,4 млрд рублей, или 68 % от общего объема расходов.
Дефицит подрастет до 440 млн рублей (в 2018 году — 335 млн). Общая задолженность города на данный момент остается на уровне 400 млн рублей. Объем расходов на обслуживание муниципального долга в 2019 году запланирован лишь в сумме 109 млн рублей.
Бюджеты на 2020 и 2021 годы запланированы с расходами и доходами на уровне текущего года и без дефицита.
С выступлением вышел прокурор города Вадим Суровцев. У надзорного ведомства проект бюджета вызвал ряд замечаний. В частности, в документе не в достаточном объеме включены расходы на исполнение судебных решений, считает прокурор.
Так, у администрации города в настоящее время на исполнении находится более 200 судебных решений. Общая сумма необходимых средств составляет более 133 млн рублей. Вместе с тем на данные расходы в проекте предусмотрено лишь 24 млн рублей, что составляет 18 % от фактической потребности.
Также к мэрии предъявлено 160 судебных исков по предоставлению гражданам жилых помещений по договорам социального найма. Для расходов на эти цели необходимо 46 млн рублей. Однако деньги в проекте бюджета на 2019 год на это не предусмотрены в принципе. Недостаточно средств запланировано и на исполнение 15 исполнительных документов по проведению капитального ремонта жилищного фонда: нужно 47 млн рублей, а предусмотрено всего 4 млн рублей.
«Объем финансирования указанных расходов не позволяет исполнить бюджетные обязательства в полном объеме, — заявил Суровцев. — Учитывая социальную направленность данных расходов, предлагаю рассмотреть вопрос об увеличении ассигнований, направленных на исполнение указанных решений, в том числе на активизацию работы по пополнению бюджета налоговыми и неналоговыми поступления и уменьшению дефицита».
После выступления прокурора глава города Сергей Руденко обратился к депутатам: «Сейчас предлагается поставить проект на голосование, принять плановые показатели бюджета в первом чтении, а ко второму чтению доработать проект, учесть замечания и предложения, которые поступили». При дальнейшем рассмотрении проекта спикеры парламента обещали учесть все высказанные на публичных слушаниях и прокурором предложения.
При одном воздержавшемся проект бюджета прошел первое чтение. Второе чтение состоится в конце декабря.
Полина Меньшова © «Вечерние Ведомости»
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