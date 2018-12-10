В Кургане психически больной предстанет перед судом за «попытку взорвать» Сбербанк

16:06 | 12.12.2018

В Курганский городской суд направлено уголовное дело психически больного лжетеррориста. Местный житель обвиняется в заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве в отделении Сбербанка России в 2-м микрорайоне.



По данным областной прокуратуры, 23 мая в помещении банка курганец сообщил сотрудникам информацию о заложенном взрывном устройстве в здании. При этом «террорист» показал им сверток, который он держал в руках.



В ходе предварительного расследования выяснилось, что мужчина наблюдается у врача-психиатра и страдает психическим расстройством. Комиссия судебно-психиатрических экспертов установила, что он страдает хроническим психическим расстройством и не может осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими.