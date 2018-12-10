В 2019 году на выплаты за третьего ребенка в Зауралье потратят более 900 млн рублей

17:55 | 11.12.2018

В следующем году около 7300 семей в Курганской области смогут получить ежемесячную денежную выплату при рождении третьего и последующих детей.



Расходы на данную социальную поддержку составят 932,3 млн рублей, из них 856,4 млн — это средства федерального бюджета, уточнили в пресс-службе губернатора региона.



Выплата предоставляется малоимущим семьям в размере прожиточного минимума на ребенка, установленного в Курганской области.