В Курганской области построят 8 детских садов в 2019 году

15:38 | 11.12.2018

Фото пресс-службы губернатора Курганской области

Размер субсидии из федерального бюджета на создание в Курганской области дополнительных дошкольных мест для детей от 2 месяцев до 3 лет будет увеличен на 48 млн рублей. Эти средства позволят построить 8 детских садов.



По данным пресс-службы губернатора, всего на ликвидацию очередности в дошкольные учреждения детей в 2018 и 2019 годах регион получит 658,7 млн рублей. Софинансирование из регионального бюджета составит около 50 млн рублей. Это позволит построить по госпрограмме «Развитие образования» восемь детсадов-яслей вместо семи, запланированных ранее. Дополнительно в программу включено строительство детсада на 80 мест в городе Щучье.



Также новые дошкольные учреждения на 140 мест каждое появятся в 4-м и 5-м микрорайонах областного центра, в Макушине и селе Кетово, на 150 — в Шадринске, на 240 мест — на Бульваре Солнечный в Кургане, на 80 мест — в Шумихе. Всего в Зауралье будет создано 1110 дополнительных дошкольных мест.