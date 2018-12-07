Курганская область не готова к запуску новой системы обращения с ТКО

15:10 | 11.12.2018

Фото пресс-службы Правительства РФ

Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков доложил заместителю председателя Правительства РФ Алексею Гордееву о неготовности региона к переходу на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. Об этом он сообщил вице-премьеру в ходе рабочей встречи в Москве.



Руководитель области признал, что ни с инфраструктурной, ни с финансовой точки зрения субъект не до конца готов к запуску новой системы. Также в пресс-службе главы региона добавили, что вызывают опасения завышенный размер предполагаемого тарифа по сбору и утилизации мусора. Явные недочеты и упущения есть и в схеме обращения с ТКО, которые также влияют на его рост. Этот ключевой для региона вопрос еще нужно будет системно и серьезно дорабатывать, отметил губернатор, для чего, возможно, потребуется дополнительное время для устранения недочетов.



Алексей Гордеев подчеркнул, что новая система стартует с 1 января 2019 года и все регионы должны быть к ней полностью готовы, это сейчас главный приоритет для руководителей субъектов. Вице-премьер предложил губернатору использовать опыт других регионов, которые уже успешно внедряют новую систему. Регионов, где руководство разграничило территории и выбрало нескольких региональных операторов, что позволило создать между ними определенную конкуренцию, тем самым повысив качество обслуживания населения и минимизировав административные риски.



Вице-премьер также добавил, что кабмин обсуждает ряд адаптивных мер для регионов, чтобы модернизация сферы обращения коммунальных отходов прошла для населения максимально комфортно. И такие меры должны быть приняты на законодательном уровне до конца года.