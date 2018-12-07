Фонд капремонта в Курганской области за год оштрафовал подрядчиков за брак на 60 млн рублей

14:04 | 11.12.2018

Фото пресс-службы губернатора Курганской области

В Курганской области не все подрядчики справились с капитальным ремонтом вверенных им домов. Кроме того, работы выполнялись некачественно. В этом году строительным организациям выставили штрафы за брак в размере 60 млн рублей.



Всего в уходящем году работы провели на 251 объекте, на 80 из них работы пока не завершены, порядка 20 — с сезонными видами работ — перенесут на следующий год. Такие данные сообщает пресс-служба губернатора региона со ссылкой на статистику областного Фонда капремонта.



Властям пришлось столкнуться и с некачественным ремонтом. По словам и. о. гендиректора регионального Фонда капремонта Сергея Евко, за этот год подрядным организациям выставлено порядка 60 млн рублей штрафов за некачественные ремонты, из них около 20 млн — за последний месяц.



В краткосрочный план капитальных ремонтов на 2019 год попадут 317 многоквартирных домов Курганской области.