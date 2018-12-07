В курганских школах 32 класса закрыты на карантин из-за ОРВИ

17:42 | 10.12.2018

По состоянию на 7 декабря в связи с заболеваемостью обучающихся ОРВИ образовательный процесс приостановлен в 32 классах муниципальных образовательных учреждений города. Об этом доложил на сегодняшнем аппаратном совещании в администрации областного центра директор Департамента социальной политики Игорь Постовалов.



На совещании сити-менеджер Андрей Потапов подчеркнул, что ситуация с введением ограничительных мер в учебных заведениях должна находиться на особом контроле департамента. Руководитель администрации поручил каждый день проводить мониторинг уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ в школах и детских садах Кургана.