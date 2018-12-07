В Кургане резко подорожали свежие овощи и валидол

17:30 | 10.12.2018

В Кургане за последний месяц подскочили в цене свежие овощи. В 1,52 раза подорожали огурцы, в 1,31 раза — помидоры. Цены на капусту подросли на 14 %, на лук репчатый — на 12,5 %, на картофель — на 11,3 %. Об этом сообщает администрация города, со ссылкой на данные Свердловскстата.



Кроме этого, дороже стали стоить куры, кроме куриных окорочков, сахар и гречка. При этом на полках магазинов наблюдается небольшое снижение стоимости на яблоки (на 1,7 %), морковь (на 0,8 %) и масло сливочное (на 0,7 %).



Цена на бензин практически не изменилась. Незначительно подорожало только дизельное топливо.



За месяц изменилась и средняя стоимость некоторых лекарств. Подорожали валидол (на 70 %), эналаприл (на 34 %), ацетилсалициловая кислота (на 9,9 %), нитроглицерин (на 7 %), ибупрофен (на 6,6 %). Подешевели бисопролол (на 17,6 %), амброксол (на 15,3 %), эссенциале форте Н (на 6,2 %) и таурин (на 5,6 %).