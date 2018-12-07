Долг жителей Курганской области за услуги ЖКХ перевалил за 115 млн рублей

17:11 | 10.12.2018

На данный момент на исполнении у судебных приставов Курганской области находится больше 7 тысяч исполнительных производств по задолженности по жилищно-коммунальным платежам на сумму больше 115 млн рублей. Такие данные сообщает региональное УФССП России.



Как отметили в ведомстве, в рамках информационной кампании в регионе приставы проводят массовые рейды по взысканию долгов за услуги ЖКХ. Почти половину суммы общей задолженности приставы могут взыскать с должников за счет удержания из заработной платы. Исполнительные документы по таким производствам уже направлены в организации по месту работы неплательщиков.



Также в ходе рейдов сотрудники управления установили источники доходов должников в рамках 183 производств. 193 должника получили требования об исполнении решения судов. В рамках 31 исполнительного производства арестовано имущество. Некоторым неплательщикам вручены предупреждения об уголовной ответственности за неисполнение судебного акта (ст. 315 УК РФ).



Исполнительные производства по взысканию задолженностей за услуги ЖКХ в УФССП по Курганской области находятся на особом контроле.