В этом учебном году в курганских школах впервые отменили занятия из-за мороза

Впервые в этом учебном году в курганских школах 10 декабря отменили занятия из-за низкой температуры воздуха. Дома остались ученики 1-4 классов первой и второй смен.В администрации города напоминают родителям, что оперативная информация об отмене занятий в школах из-за морозов публикуется на главной странице официального сайта муниципального образования www.kurgan-city.ru. «Сообщения, касающиеся первой смены, появляются около 6 часов утра, 2-ой и 3-ей смен — около 10 часов утра. Отсутствие данной информации на сайте означает, что занятия проводятся в соответствии с расписанием», — отметили в мэрии.Напомним, Департаментом социальной политики города разработана температурная шкала наружного воздуха для отмены занятий в школах.