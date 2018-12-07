В Кургане 13 декабря дадут старт Году театра в регионе

15:07 | 10.12.2018

В Курганском государственном театре драмы 13 декабря состоится торжественная церемония открытия всероссийского Года театра. В ходе мероприятия пройдет презентация любительских театральных коллективов и трех профессиональных театров области.



В праздничной программе примут участие актеры театра кукол «Гулливер», ученики Краснооктябрьской театральной школы, студенты областного колледжа культуры, студия эстрадно-спортивного танца «Сфера». Завершится торжество спектаклем-мюзиклом Курганского государственного театра драмы «В джазе только девушки».



В Год театра в регионе организуют акцию «Все — в театр», в рамках которой любительские театральные коллективы покажут зрителям театрализованные постановки на открытых площадках — в парках, скверах, культурно-досуговых учреждениях.



Также пройдут областные видеоконкурсы «Арабески» и «Волшебная кулиса» для детей, которые учатся в школах искусств. Летом на базе одного из загородных лагерей проведут областную творческую смену «Созвездие» по театральному направлению. В библиотеках и музеях планируют устраивать читки пьес с участием профессиональных актеров.



Зауральцев ждет фестиваль современного искусства «Параллели», конкурс актерского мастерства «Котурны», театральный фестиваль «Дары Мельпомены», региональный конкурс чтецов «Звучащее слово».



Указом президента России Владимира Путина 2019 год объявлен Годом театра. Документ направлен на сохранение, поддержку развития театрального искусства в стране.