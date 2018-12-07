Курган: новости дня
15:07 | 10.12.2018
В Кургане 13 декабря дадут старт Году театра в регионе
В праздничной программе примут участие актеры театра кукол «Гулливер», ученики Краснооктябрьской театральной школы, студенты областного колледжа культуры, студия эстрадно-спортивного танца «Сфера». Завершится торжество спектаклем-мюзиклом Курганского государственного театра драмы «В джазе только девушки».
В Год театра в регионе организуют акцию «Все — в театр», в рамках которой любительские театральные коллективы покажут зрителям театрализованные постановки на открытых площадках — в парках, скверах, культурно-досуговых учреждениях.
Также пройдут областные видеоконкурсы «Арабески» и «Волшебная кулиса» для детей, которые учатся в школах искусств. Летом на базе одного из загородных лагерей проведут областную творческую смену «Созвездие» по театральному направлению. В библиотеках и музеях планируют устраивать читки пьес с участием профессиональных актеров.
Зауральцев ждет фестиваль современного искусства «Параллели», конкурс актерского мастерства «Котурны», театральный фестиваль «Дары Мельпомены», региональный конкурс чтецов «Звучащее слово».
Указом президента России Владимира Путина 2019 год объявлен Годом театра. Документ направлен на сохранение, поддержку развития театрального искусства в стране.
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
16:00 | 10.12.2018
Самолет Тюмень – Уфа совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге
15:42 | 10.12.2018
В Екатеринбурге открыли центр Единой системы воздушного движения
15:20 | 10.12.2018
По вине неосторожных охотников на Урале погибло пять человек
15:07 | 10.12.2018
В Кургане 13 декабря дадут старт Году театра в регионе
14:58 | 10.12.2018
На Южном Урале снизился уровень коррупции среди чиновников
14:47 | 10.12.2018
В ночь на 13 декабря ограничат движение по трассе Екатеринбург – Тюмень
14:36 | 10.12.2018
В Перми пройдет ежегодный Молодежный конвент
14:01 | 10.12.2018
В Перми появились 11 новых светофорных объектов
13:57 | 10.12.2018
Виновного в разбойном нападении на магазин жителя Петухова задержали в супермаркете
13:56 | 10.12.2018
Информационно-аналитический департамент екатеринбургской мэрии разделят на две части
13:46 | 10.12.2018
Пермячка попыталась угнать свою машину у приставов
13:33 | 10.12.2018
«Спецавтобазу» оштрафовали за грызунов и плохую воду для рабочих
13:28 | 10.12.2018
Челябинский депутат стал руководителем проекта «Чистая страна»
13:27 | 10.12.2018
Замглавы Уральского координационного совета у единороссов стал челябинский депутат
12:57 | 10.12.2018
Губернатор Пермского края Максим Решетников вошел в состав Высшего совета «Единой России»
12:49 | 10.12.2018
Пермский край присоединится к общероссийскому дню приема граждан в День Конституции Российской Федерации
12:47 | 10.12.2018
Экс-начальнику ОМВД Полевского вынесут приговор в ближайшую пятницу
12:44 | 10.12.2018
Полиция задержала поджигателя автомобиля на улице Родонитовой
12:36 | 10.12.2018
Губернатор Максим Решетников встретился с ректором Университета ИТМО Владимиром Васильевым
12:31 | 10.12.2018
В Перми пока сохраняется теплая погода
12:00 | 10.12.2018
Более трех тысяч человек приняли участие в крестном ходе в честь великомученицы Екатерины – покровительницы Екатеринбурга
11:20 | 10.12.2018
Департамент Ольги Глацких войдет в состав нового министерства
10:59 | 10.12.2018
«Екатерининская ассамблея» собрала 31,7 млн рублей
10:31 | 10.12.2018
В Нижнем Тагиле пенсионеру, пострадавшему при сходе наледи с крыши дома, выплатят компенсацию
09:59 | 10.12.2018
Уральские волейболистки одержали победу над «Локомотивом»
09:47 | 10.12.2018
Алиментщика из Екатеринбурга заставили заплатить 700 тысяч рублей на содержание дочери
09:24 | 10.12.2018
В Екатеринбурге приемщиков металлолома будут судить за мошенничество на 16 млн рублей
21:23 | 9.12.2018
В Екатеринбурге перед судом предстанут хакеры, взломавшие базы данных аэропорта Кольцово
20:58 | 9.12.2018
Главная ёлка города так и не добралась сегодня до Екатеринбурга
19:23 | 9.12.2018
В Екатеринбурге «Автомобилист» одержал победу над «КуньЛунем» 5:3
18:14 | 9.12.2018
Екатеринбургский ФК «Урал» в Москве проиграл команде «Динамо» 4:0
17:58 | 9.12.2018
Союз женщин Свердловской области сыграет в футбол против женской команды сборной УрФУ
14:00 | 9.12.2018
В Екатеринбурге у бабушки украли собаку. Внук и десятки жителей города просят похитителей вернуть собачку
13:45 | 9.12.2018
Баскетболистки клуба УГМК обыграли «Надежду»
13:02 | 9.12.2018
В результате ДТП в центре Екатеринбурга автомобиль снес ограждение
12:46 | 9.12.2018
В Прикамье актуализируют кадастровую стоимость объектов недвижимости
12:31 | 9.12.2018
В Екатеринбурге пройдёт большая рождественская ярмарка
12:13 | 9.12.2018
В Екатеринбурге ожидается похолодание