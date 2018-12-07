Виновного в разбойном нападении на магазин жителя Петухова задержали в супермаркете

13:57 | 10.12.2018

В одном из супермаркетов в городе Петухово сотрудники полиции задержали местного жителя, совершившего разбойное нападение на магазин. Накануне ранее судимый 25-летний молодой человек, угрожая расправой продавцу, похитил из кассы около трех тысяч рублей.



По информации пресс-службы УМВД России по Курганской области, в ходе оперативных мероприятий в кратчайшие сроки полицейские установили лицо, возможно причастное к совершению преступления. Оперативники организовали розыск подозреваемого. В этот же день на кассе одного из супермаркетов города мужчину задержали. Увидев полицейских, он пытался скрыться.



За разбой мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.