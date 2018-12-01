Вадим Шумков: «У нас на повестке дня — строительство крупного рынка»

17:41 | 7.12.2018

Фото пресс-службы губернатора Курганской области

Врио губернатора Вадим Шумков на региональном бизнес-форуме «вКУБе 2018» 7 декабря рассказал о направлениях развития и поддержки предпринимательства, на которых будет сделан акцент в следующем году. Также он сообщил о планах построить в регионе крупный рынок и завоевывать зауральской продукцией соседние регионы.



Итак, по словам главы региона, в следующем году в 10 раз увеличится объем федеральных средств на реализацию национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Часть денег направят на то, чтобы бизнес получал микрозаймы под 7 % годовых, уточнили в правительстве области.



«Если у вас есть проект с капитальными вложениями, заложены новые рабочие места, то мы готовы давать вам деньги под эту ставку, — подчеркнул Шумков. — Второе направление — это развитие экспортного центра. Он в регионе существует, но пока очередей не наблюдается, услуга по поддержке экспорта не востребована. Значит, надо поработать над качеством этой услуги. Я вижу Центр в 2019 году боевым, активным, доводящим продукцию предпринимателей Курганской области до самых разных покупателей.



Далее новые региональные власти намерены заняться поддержкой «Центра инжиниринга», «Центра испытаний», «Центра кластерного развития» и созданием промышленных парков. Помимо частного индустриального парка на базе бывшего завода КЗКТ, возможно в перспективе появление индустриальных парков с готовыми сетями.



С 2019 года по двум программам в области запустят возмещение первого взноса по договору лизинга. Пока планируют до 30 % от основной суммы возмещать прямым платежом.



Кроме того, врио губернатора сообщил, что правительство области подготовило новый проект закона о введении налоговых льгот по новым видам экономической деятельности для малого бизнеса, которых раньше не было. Пока это обсуждается.



Несколько дней назад в Курганской области побывала делегация из компании «Газпром нефть». Была достигнута договоренность об увеличении объемов закупок у зауральских предприятий с одного миллиарда до двух. Накануне бизнес-делегация региона посетила Павлодар (Республика Казахстан). Параллельно другая делегация провела в Сургуте переговоры с компанией «Сургутнефтегаз».



«Я надеюсь, что есть крепкие договорённости по увеличению поставок, — подчеркнул Шумков.— На следующей неделе ждем в нашем регионе делегацию компании «Роснефть-Уватнефтегаз». Мы не просто заинтересованы в сбыте продукции наших предприятий, мы обязаны организовать бизнесу каналы реализации, используя свои наработки и связи. Также у нас на повестке дня — строительство крупного рынка, на который мы будем заводить местную продукцию питания, затем с ней же идти в соседние регионы».



Особое внимание врио губернатора собирается уделить IT-сфере, так как уверен, что за ней будущее.



«Можно с небольшим стартовым капиталом начать дело, которое принесет огромный доход, — сказал глава региона. — Такие компании объединяют молодых ребят, дают им работу, они остаются в регионе. С помощью IT-компаний можно здесь и сейчас конвертировать свои идеи в деньги. Поэтому мы планируем ряд льгот ввести именно для IT-компаний».