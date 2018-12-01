Швырнул на пол, а потом бросил на диван. Зауральца будут судить за убийство 10-месячной дочери

16:22 | 7.12.2018

СКР по Курганской области завершил расследование убийства 10-месячной девочки. Перед судом предстанет ее отец, 28-летний житель Каргапольского района. Также зауральца обвиняют в истязании и ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию.



По версии следствия, мужчина систематически бил младенца за громкий плач. В ночь с 5 на 6 июня он вернулся домой пьяный. Ребенок снова плакал. Взбешенный отец избил малышку, бросил на пол и на диван. Травмы оказались несовместимы с жизнью. Добившись тишины, он лег спать. В это время из бани вернулась мать. Она решила покормить дочь, но обнаружила, что ребенок не дышал. Супруга вызвала скорую и полицию.