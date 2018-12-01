Эдуарду Гусеву нашли замену. Департамент природных ресурсов Зауралья возглавила женщина

16:04 | 7.12.2018

Бывший заместитель руководителя Аппарата губернатора Курганской области Лариса Галченко назначена на должность директора Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды.



Такое распоряжение дал руководитель региона Вадим Шумков. Чиновница будет работать на новом посту с приставкой «врио».



Напомним, предыдущий руководитель ведомства Эдуард Гусев в конце ноября ушел в отставку, написав заявление об увольнении по собственному желанию.