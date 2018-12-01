В Курганской области пожар унес жизни двух пенсионеров

16:02 | 7.12.2018

Фото с осмотра места происшествия/kurgan.sledcom.ru

В Курганской области в минувшие сутки в собственном доме погибли от огня два пенсионера. Пожар произошел ранним утром 6 декабря в селе Дубровное Мишкинского района. По данному факту региональное СУ СКР проводит доследственную проверку.



Возгорание произошло во второй половине жилого дома. После тушения пожара обнаружили тела двух мужчин 70 и 66 лет. Пенсионеры жили в этом доме. На трупах не нашли видимых признаков насильственной смерти.



По предварительным данным, причиной возникновения пожара могло стать замыкание электропроводки. Назначена пожарно-техническая экспертиза.