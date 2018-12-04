Курган: новости дня
16:56 | 6.12.2018
Фото: Лана Невежина
«Как же вы надоели!» В Кургане вандалы попортили очередную новую остановку
В одном из проемов остановки содрали часть фотографии старого города, в другом — выбили стекло. «Что-то уже нужно делать с этим», — комментируют в соцсети. Другие делают прямые словесные послания хулиганам: «Как же вы надоели!»
Напомним, только за текущий 2018 год материальный ущерб от нападок вандалов на новые остановки и малые архитектурные формы составил более 200 тысяч рублей. Хулиганы разбили стекла на недавно установленных павильонах для остановки общественного транспорта «Троицкая площадь» на улице Куйбышева, «Кинотеатр "Россия"», «Театр "Гулливер"» на улице Ленина, «Улица Красина» на Коли Мяготина. Пострадали от рук вандалов и дорожные знаки на Ленина.
По фактам повреждения муниципального имущества УМВД России по городу Кургану возбуждено 11 уголовных дел.
© «Вечерние Ведомости»
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