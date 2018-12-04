«Как же вы надоели!» В Кургане вандалы попортили очередную новую остановку

В Кургане вандалы в очередной раз испортили новый остановочный павильон. На этот раз от рук маргиналов пострадала остановка на улице Половинской. Фотографии последствий хулиганства были опубликованы в паблике «Типичный Курган» в социальной сети «ВКонтакте».В одном из проемов остановки содрали часть фотографии старого города, в другом — выбили стекло. «Что-то уже нужно делать с этим», — комментируют в соцсети. Другие делают прямые словесные послания хулиганам: «Как же вы надоели!»Напомним, только за текущий 2018 год материальный ущерб от нападок вандалов на новые остановки и малые архитектурные формы составил более 200 тысяч рублей. Хулиганы разбили стекла на недавно установленных павильонах для остановки общественного транспорта «Троицкая площадь» на улице Куйбышева, «Кинотеатр "Россия"», «Театр "Гулливер"» на улице Ленина, «Улица Красина» на Коли Мяготина. Пострадали от рук вандалов и дорожные знаки на Ленина.По фактам повреждения муниципального имущества УМВД России по городу Кургану возбуждено 11 уголовных дел.