В Шумихе 4-летняя девочка провалилась в открытый канализационный колодец

13:25 | 5.12.2018

Фото издания «Наша Шумиха»

В минувшие выходные в центре Шумихи 4-летняя девочка провалилась в открытый канализационный колодец во время прогулки с родителями. Ребенка удалось вытащить благодаря помощи прохожих. По данному факту СКР по Курганской области организована доследственная проверка.



«Отец кинулся на помощь, но девочка провалилась так глубоко, что он не мог дотянуться до нее. На помощь испуганным родителям пришли прохожие. Они удерживали мужчину за ноги, пока он тянулся к дочке. Закончилось все благополучно. Малышку удалось вытащить. Она промокла, ушиблась и испугалась», — пишет в своей группе в соцсети «ВКонтакте» редакция городской газеты «Наша Шумиха».



Как пояснили в региональном СУ СКР, в ходе доследственной проверки будет проверена информация, изложенная в публикации, а также дана уголовно-правовая оценка действиям (бездействию) лиц, ответственных за содержание и эксплуатацию канализационного колодца. После установления всех фактических обстоятельств будет принято процессуальное решение.