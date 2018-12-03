Свердловскстат рассчитал средний заработок в Курганской области

12:48 | 5.12.2018

В Курганской области среднемесячная номинальная начисленная зарплата работников организаций в январе-августе 2018 года составила 27204 рубля. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года она возросла на 9,5 %. А реальный заработок, рассчитанный с учетом индекса потребительских цен, увеличился на 6,8 %. Такие данные приводит Свердловскстат.



Также в ведомстве отмечают, что среднедушевой доход составил 20404 рубля и увеличился на 0,3 % по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года. А вот реальные денежные доходы (доходы, скорректированные на индекс потребительских цен) уменьшились на 3,2 %, реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) — на 7,7 %.