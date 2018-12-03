С 2019 года в Курганской области начнут действовать новые формы поддержки бизнеса

12:04 | 5.12.2018

Фото пресс-службы губернатора Курганской области

По поручению врио губернатора Курганской области Вадима Шумкова с 2019 года начнут действовать новые формы поддержки бизнеса. Об этом сообщил предпринимателям и. о. первого вице-губернатора и директора Департамента промышленности, транспорта и энергетики Андрей Саносян в региональном Инвестиционном агентстве.



С января 2019 года в регионе начнут работать новые курсы по обучению предпринимателей деловому английскому языку и подготовке IT-специалистов. Рассматривается вопрос о снижении со следующего года ставки по упрощенной системе налогообложения для IT-сферы. Сейчас уже установлена ставка по микрозаймам в 7 % годовых в сфере информационных технологий и обрабатывающих производств. Возвращено субсидирование лизинга оборудования — с 2019 года 30 % первого взноса компенсируется предпринимателю.



Андрей Саносян обратил внимание на то, что индивидуальная работа проводится с каждым потенциальным инвестором: организовано взаимодействие с муниципальными образованиями, оказывается содействие в получении разрешительных документов, доступе к инфраструктуре, оформлении земельных участков.