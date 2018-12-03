Вице-губернатор Зауралья по соцполитике предложила силовикам войти в попечительские советы детских домов

11:50 | 5.12.2018

Вице-губернатор Курганской области по социальной политике Ирина Бугаева предложила силовикам расширить взаимодействие в сфере обеспечения безопасности сирот и профилактики подростковой преступности.



Как пояснили в пресс-службе главы региона, чиновница предложила представителям прокуратуры, силовых структур, членам общественных советов этих ведомств войти в состав попечительских советов детских домов и приютов. Свою инициативу она озвучила на заседании рабочей группы по вопросам выполнения указов и поручений президента РФ при главном федеральном инспекторе региона Артеме Пушкине.



По ее словам, это необходимо для повышения эффективности воспитательной работы с подростками, оставшимися без попечения родителей, и контроля за соблюдением их прав. Силовики поддержали инициативу по обсуждению данного вопроса.