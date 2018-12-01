Обхватил и повалил на землю. Зауральцу дали срок за нападение на участкового

17:08 | 4.12.2018

Макушинский районный суд приговорил 24-летнего зауральца к 1 году лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Молодой человек признан виновным в применении не опасного для жизни и здоровья насилия в отношении сотрудника полиции — представителя власти.



По данным регионального СУ СКР, вечером 8 октября после осмотра места происшествия в одном из домов в городе Макушино сотрудники полиции предложили хозяину проехать в отдел для проверки его причастности к причинению телесных повреждений третьему лицу. Однако его нетрезвый гость оказался недоволен данным обстоятельством. Чтобы «спасти» друга от задержания, молодой человек толкнул участкового уполномоченного полиции в плечо, а после обхватил руками и повалил на землю.



В суде он согласился с предъявленным ему обвинением и полностью признал свою вину.