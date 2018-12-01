Жителя Тюменской области, сбившего насмерть двух женщин и младенца в Зауралье, ждет суд

16:25 | 4.12.2018

В Курганской области в Половинский райсуд направлено уголовное дело о смертельном ДТП, в котором погибли две женщины и 8-месячный младенец. На скамью подсудимых сядет житель Тюменской области.



По данным прокуратуры региона, водитель обвиняется в нарушении правил дорожного движения, совершенном в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (ч.6 ст. 264 УК РФ).



По версии следствия, 21 сентября на дороге Курган — Половинное — Воскресенское пьяный тюменец не справился с управлением автомобиля ВАЗ-21041 и выехал на обочину, где сбил трех пешеходов: маму с ребенком в коляске и еще одну женщину. От полученных травм они скончались на месте ДТП.