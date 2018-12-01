Делегация из Зауралья отправится на два дня в Казахстан с бизнес-миссией

16:12 | 4.12.2018

Делегация Курганской области во главе с исполняющим обязанности вице-губернатора и директора Департамента АПК Сергеем Пугиным 5 и 6 декабря посетит с рабочим визитом Казахстан. Делегаты прибудут в город Павлодар.



По информации правительства региона, в состав бизнес-миссии входят представители департаментов промышленности и экономического развития, Инвестиционного агентства Курганской области, а также промышленных и сельхозпредприятий региона, организаций сферы медицины и туризма.



В программе визита значится презентация экономического потенциала региона, посещение промышленных и агропредприятий, обмен опытом, встреча с руководством региона, представителями ведомств, ответственных за развитие бизнеса.



Курганская область активно развивает сотрудничество с соседней Республикой Казахстан. Объем экспорта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 14 %.