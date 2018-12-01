Юристы-мошенники брали себе в карман страховки попавших в ДТП курганцев

13:28 | 4.12.2018

В Кургане в отношении руководителей юридической фирмы возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Бизнесмены зарабатывали на страховках своих клиентов.



Как рассказали пресс-службе УМВД России по Курганской области, юристы находили пострадавших от ДТП граждан и предлагали им юридические услуги по взысканию денежных средств с виновника аварии в счет возмещения вреда здоровью.



Большую часть страховых выплат фигуранты дела забирали себе. Одна из потерпевших, со счета которой было похищено более 100 тысяч рублей, обратилась с заявлением в полицию.



В настоящее время следователи вместе с сотрудниками УЭБ и ПК УМВД продолжают сбор доказательственной базы противоправной деятельности руководства юридической фирмы.