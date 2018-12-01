Курган: новости дня
15:14 | 3.12.2018
Фото пресс-службы губернатора Курганской области
Бывший вице-губернатор Зауралья по экономическому развитию предстанет перед судом
По версии следствия, высокопоставленный чиновник подписал заведомо незаконное распоряжение, которым обязал директора Гарантийного фонда малого предпринимательства Курганской области заключить договор поручительства между Уральским топливным союзом и ООО «Коммерческий банк «Кетовский» на сумму 16 млн рублей по кредиту в размере 28 млн рублей.
Данную заявку на предоставление поручительства Совет Фонда уже дважды отклонял. При этом, считает следствие, вице-губернатор знал, что общество с ограниченной ответственностью «Уральский топливный союз» не имеет в силу закона право на государственную поддержку.
Впоследствии Уральский топливный союз условия кредитного договора по возврату долга не выполнил. В результате вступившим в законную силу решением Арбитражного суда Курганской области на Гарантийный фонд малого предпринимательства возложена обязанность погасить по договору поручительства сумму задолженности в сумме 16 млн рублей.
Бывшему заместителю губернатора по экономическому развитию грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет.
Напомним, вице-губернатор Сергей Чебыкин подал в отставку 24 июля. В этот день в его рабочем кабинете силовые структуры провели обыск. После задержания суд отправил чиновника под домашний арест на период следствия.
© «Вечерние Ведомости»
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