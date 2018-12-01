Бывший вице-губернатор Зауралья по экономическому развитию предстанет перед судом

15:14 | 3.12.2018

Фото пресс-службы губернатора Курганской области

Заместитель прокурора Курганской области утвердил обвинительное заключение в отношении бывшего заместителя губернатора и экс-директора регионального Департамента экономического развития Сергея Чебыкина. Он обвиняется в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Уголовное дело в ближайшее время будет направлено в суд.



По версии следствия, высокопоставленный чиновник подписал заведомо незаконное распоряжение, которым обязал директора Гарантийного фонда малого предпринимательства Курганской области заключить договор поручительства между Уральским топливным союзом и ООО «Коммерческий банк «Кетовский» на сумму 16 млн рублей по кредиту в размере 28 млн рублей.



Данную заявку на предоставление поручительства Совет Фонда уже дважды отклонял. При этом, считает следствие, вице-губернатор знал, что общество с ограниченной ответственностью «Уральский топливный союз» не имеет в силу закона право на государственную поддержку.



Впоследствии Уральский топливный союз условия кредитного договора по возврату долга не выполнил. В результате вступившим в законную силу решением Арбитражного суда Курганской области на Гарантийный фонд малого предпринимательства возложена обязанность погасить по договору поручительства сумму задолженности в сумме 16 млн рублей.



Бывшему заместителю губернатора по экономическому развитию грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет.



Напомним, вице-губернатор Сергей Чебыкин подал в отставку 24 июля. В этот день в его рабочем кабинете силовые структуры провели обыск. После задержания суд отправил чиновника под домашний арест на период следствия.