Публичные слушания нового бюджета Кургана состоятся в этот четверг

14:20 | 3.12.2018

В администрации Кургана в 11 часов 6 декабря состоятся публичные слушания проекта бюджета областного центра на 2019 год и плановый период. Слушания пройдут в зале заседаний парламента на четвертом этаже. Отметим, что на будущий год предлагается принять более щедрый бюджет.



Общий объем доходов в 2019 году планируется в сумме 7 млрд 524 млн рублей. Рост по сравнению с текущим годом составляет почти 1,6 млрд рублей. Расходы ожидаются в сумме 7 млрд 964 млн рублей. Это на 1,7 млрд рублей большем, чем в 2018 году.



Подрастет и дефицит. Превышение расходов над доходами бюджета города ожидают в 440 млн рублей. В 2018 году проект бюджета был утвержден с дефицитом в 335 млн рублей.



Бюджеты на 2020 и 2021 годы запланированы с расходами и доходами на уровне текущего года.