В Кургане задержали вора канализационных люков

13:55 | 3.12.2018

В Кургане полицейские задержали в ходе оперативно – розыскных мероприятий подозреваемого в краже канализационных люков. Им оказался 19-летний местный житель.



Как сообщает пресс-служба УМВД России по Курганской области, молодой человек воровал канализационные люки по ночам. Два похищенных люка обнаружили в пункте приема металла. В настоящее время он проверяется на причастность к другим аналогичным преступлениям на территории города.



За тайное хищение чужого имущества (ч.2 ст. 158 УК РФ) подозреваемому может быть назначено наказание до 5 лет лишения свободы.