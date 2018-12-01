Закон об одноглавой системе управления Курганом пройдет публичные слушания

13:50 | 3.12.2018

Переход на одноглавую систему управления Курганом чиновники и депутаты обсудят с жителями областного центра. Завтра, 4 декабря, в администрации города состоятся публичные слушания проекта решения парламента о внесении изменений и дополнений в Устав города.



Начало слушаний назначено на 10:30. Они пройдут в малом зале городской думы на четвертом этаже.



Напомним, месяц назад Курганская областная дума приняла во втором чтении губернаторский законопроект по изменению регионального закона о формировании местного самоуправления. Новелла предлагает выбирать руководителя областного центра по результатам конкурсных процедур и перейти на одноглавую систему управления Курганом.



Законопроект предусматривает избрание главы города депутатами парламента муниципального образования из числа кандидатов, которые прошли отбор конкурсной комиссии. Выбранный мэр будет возглавлять и администрацию Кургана. Полномочия мэра и председателя думы будут разделены. Ранее глава областного центра избирался из состава депутатов и являлся спикером городского парламента.