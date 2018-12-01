Под Курганом житель Югры погиб после столкновения со стоящим на обочине большегрузом MAN

13:45 | 3.12.2018

Вблизи Кургана днем 30 ноября легковой автомобиль столкнулся с фурой на 251 км дороги Иртыш. По данным Госавтоинспекции, житель Ханты-Мансийского автономного округа, управляя автомобилем Skoda Octavia, допустил наезд на стоящий на обочине большегруз MAN с полуприцепом. Водитель фуры, 39-летний житель Челябинска, в этот момент находился рядом с автомобилем.



В результате аварии 57-летнего водителя Skoda с множественными ранениями доставили во вторую городскую больницу. Ранения оказались несовместимыми с жизнью. Пассажирку легкового автомобиля 1966 года рождения, тоже жительницу ХМАО-Югры, госпитализировали с травмами больницу.