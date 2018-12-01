Мэрия Кургана объявила конкурс на лучший эскизный проект благоустройства набережной

11:27 | 3.12.2018

Департамент архитектуры, строительства и земельных отношений Кургана объявил городской конкурс на лучший эскизный проект благоустройства набережной реки Тобол в границах от улицы Ленина до Тобольной. Конкурс стартует 10 декабря.



Как отметили в пресс-службе администрации города, участниками конкурса могут стать коллективы предприятий и организаций всех форм собственности, творческих мастерских и студий, отдельные специалисты, а также юридические и физические лица. С особенностями исполнения эскизного проекта можно ознакомиться на официальном сайте мэрии.



Приоритетными критериями оценки проекта являются учет особенностей окружающего пространства, оригинальность идеи, использование материалов и конструкций, отвечающих современным требованиям эстетического восприятия, и доступность и техническая возможность реализации эскиза.



Конкурс будет проведен с 10 по 25 декабря. Эскизные проекты принимаются до 19 декабря. В период с 20 по 25 декабря состоится рассмотрение конкурсных работ и подведение итогов.



Добавим, после проведения конкурса среди горожан планируется провести обсуждение и голосование за понравившиеся эскизные проекты благоустройства. После этого будет продолжена работа по разработке проектно-сметной документации по благоустройству набережной.